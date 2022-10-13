Глава Минтруда Котяков сообщил, что роста безработицы в России нет

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Ситуация на рынке труда в России стабильна. Роста безработицы не наблюдается. Идет даже некоторое ее снижение. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Показатели рынка труда последние нескольких месяцев демонстрируют определенную стабильность, мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение в несколько последних месяцев», — отметил Котяков.

Ранее глава Минтруда заявил, что уровень безработицы в России по итогам 2022 года будет примерно таким же, как в 2021-м. Эта статистика, по заверениям министра, в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны правительства.

Ранее экономисты предсказали массовую безработицу в Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что снижение объема поставок энергоносителей из России является признаком того, что действия властей ФРГ по сокращению зависимости от них правильны. Он также отметил, что его центральным проектом является автономия страны и независимость от импорта ископаемого топлива.

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