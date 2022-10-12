Путин: Европа из-за высоких цен на энергоресурсы начнет печатать деньги

Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что Запад начнет печатать деньги, как это было и в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию. Главу государства цитирует РИА «Новости».

«Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все... Но проблема в том, что Европа на эти деньги […] будет так же, как и другие товары, в том числе продовольствие, будет сгребать газ с мирового рынка», — полагает Путин.

Он добавил, что только за последний год денежная масса в Евросоюзе увеличилась примерно на €1 трлн.

Также, указал президент, подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, которая в еврозоне и так уже достигает 10%.

Кроме того, Путин в ходе своего выступления заявил, что некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов.