В Минфине решили заняться проблемой поставок топлива, за которое выплачен демпфер

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Минфин будет решать проблему экспорта нефтепродуктов, за которые уже был получен демпфер. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

«Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать», — отметил Сазанов.

По его словам, сейчас обсуждаются разные варианты, но при этом ограничение экспорта не рассматривается.

В конце сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что для покрытия дефицита бюджета правительство захотело собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет роста вывозных пошлин и ставок НДПИ.

До этого заместитель главы ФАС Виталий Королев заявил, что динамика стоимости бензина по итогам текущего года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября.

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