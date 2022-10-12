Пожарная стража Польши: утечка нефти из «Дружбы» будет продолжаться несколько часов

Пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский заявил, что утечка нефти из нефтепровода «Дружба» продлится еще несколько часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кежковского, передача нефти на одной из двух ниток нефтепровода прекращена, и давление в ней падает.

«Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — отметил он.

Кежковский уточнил, что сейчас на месте утечки работает аварийная служба оператора Pern, которая откачивает нефтепродукт в цистерны. По словам пресс-секретаря Пожарной стражи, уже было вывезено около 400 кубометров нефти.

Он также подчеркнул, что все действия в данный момент сконцентрированы на защите территории.

«Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям», — сказал Кежковский, отметив, что говорить о причинах аварии пока рано.

Ранее оператор польского участка «Дружбы» Pern сообщил об утечке на одной из двух ниток нефтепровода в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию.