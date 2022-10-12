Новая Зеландия запретит поставки популярного у россиян совиньон блан и других вин

Новая Зеландия решила запретить поставки вина в Россию, причем 90% импорта приходилось на популярный у россиян сорт совиньон блан. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление главы новозеландского МИДа Нанайя Махуты.

По словам собеседника издания, импортеры пока не понимают, идет ли речь о тотальном запрете на поставки новозеландского вина в Россию. Новая Зеландия может стать третьей страной после США и Австралии, полностью запретившей экспорт винодельческой продукции. Но речь может идти и об установлении ценового порога по аналогии с Евросоюзом.

Участники рынка сошлись во мнении, что вес новозеландского совиньон блан в категории белых вин значителен, и его можно встретить почти во всех ресторанах. При этом потребители выбирают его из-за хорошего соотношения цены и качества. При этом сложности с поставками из Новой Зеландии начались еще в прошлом году из-за плохого урожая. Сейчас же поставщики распродают остатки.

Аналитики посчитали, что сейчас многих зарубежных брендов нет на рынке, и из-за этого цены на вина из Новой Зеландии в среднем выросли на 20%. Однако из-за долгой логистики и загрузки, а также с учетом того, как долго груз будет идти до России, запасов новозеландского вина хватит до марта. Кроме того, стоит рассчитывать на поставки через третьи страны, куда Новая Зеландия также поставляет свою продукцию.

19 июля федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции развития экспорта российского вина. Приоритетными рынками считаются Китай и ОАЭ, где вино покупают не местные, а иммигранты.