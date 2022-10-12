Юрист рассказала, когда можно получить до 650 тыс. рублей от государства

Юрист Спиридонова напомнила о праве на налоговый вычет при покупке недвижимости

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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм», что россияне могут получить от государства раз в жизни возврат налогов на сумму в 650 тыс. руб.

Она отметила, что налоговый вычет предусмотрен при покупке или продаже недвижимости, а также при погашении ипотечного кредита.

Данный налоговый вычет, по словам юриста, можно получить в течение года через работодателя или в отделении налоговой. «Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — объяснила Спиридонова.

Право на вычет возникает с года, в котором было зарегистрировано право собственности в Едином государственном реестре недвижимости.
Максимально при покупке жилья можно вернуть 260 тыс. руб. — это 13% от 2 млн руб., максимальной стоимости жилья для возврата налога, а отдельно можно оформить вычет за проценты по ипотеке, здесь максимум — 390 тыс. руб., подчеркнула юрист.

«При продаже объекта недвижимости уменьшить сумму НДФЛ можно на 130 тыс. руб.», — добавила Спиридонова.

В августе стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) сократила время проверки деклараций граждан России для получения вычета по подоходному налогу до 12 дней.

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