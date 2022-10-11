Инфляция в Чехии выросла до рекордных 18% впервые за почти 30 лет

Инфляция в Чехии в годовом выражении выросла до 18% в сентябре. Данный показатель оказался максимальным за период впервые с 1993 года, передает Life.ru.

«Рост цен в республике продолжается. В сентябре показатель инфляции в годовом исчислении составил 18%, что является максимумом с декабря 1993 года», — говорится в публикации Главного статистического управления (ГСУ) страны.

Кроме того, представители управления заявили, что только за сентябрь потребительские цены в магазинах страны увеличились только на 1%. Тем не менее, в течение года повышение стоимости основных продуктов питания к настоящему моменту серьезно превысило инфляцию.

Так, в качестве примера приводится тот факт, что пшеничная мука в 2022 году выросла в цене на 70%. Также отмечается, что масла и жиры подорожали более чем на 50%. Молоко и сахар стали дороже практически на 50%, уточняла Общественная служба новостей.

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