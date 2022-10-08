Bloomberg: Запад нанесет удар по горнорудной отрасли РФ, который потрясет мировую индустрию

Лондонская биржа металлов (LME) может ввести санкции против российской горнорудной промышленности, что станет потрясением для индустрии по всему миру. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

«Решения LME имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете», — отметил Фарчи.

По его словам, если подобные меры будут приняты, то они станут проблемой для таких компаний, как швейцарская Glencore Plc., которая сотрудничает с «Русалом». Кроме того, запрет на поставки может отрезать основных производителей ресурса от рынка. Хоть решение по этому вопросу еще не принято, но обсуждение уже началось.

В агентстве подсчитали, что на Россию приходится 9% от мировых запасов никеля, 5% от запасов алюминия и 4% — меди. При этом после первых сообщений о возможных санкциях со стороны LME на российскую индустрию, цены на алюминий резко поднялись на 8,5%.

В начале октября руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что Европа самостоятельно впадает в глубокий экономический кризис, который создала своими санкциями против России. По его словам, в ближайшие пару недель могут появиться заявления со стороны бизнеса, что на ровном месте после санкций появились очередные признаки того, что мировая экономика в 2023 году еще сильнее погрузится в кризис.