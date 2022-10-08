Протестующие в австрийской Вене потребовали отмены санкций против России

В столице АвстрииВене проходит митинг, в котором принимают участие несколько сотен человек. Протестующие требуют отмены санкций против России, а также сохранение военного и политического нейтралитета своей страны. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

По информации агентства, пришедшие на акцию протеста люди держат плакаты «Нет поддержке разжигателям войны — Евросоюзу, НАТО, США», «За нейтралитет, выход из Евросоюза, дружбу с РФ».

Помимо этого, митингующие требуют урегулировать цены и начать дружить с Россией: «Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции».

РИА «Новости» передает, что несколько человек держат российские и украинские флаги.

Также сообщается, что ораторы, которые выступают на митинге, призывают собравшихся «осознанно голосовать» на выборах президента страны, которые состоятся 9 октября. Протестующие утверждают, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен «умеет только призывать затягивать ремень», и при этом австрийские власти не могут предложить эффективных мер для преодоления энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Италии начались демонстрации против повышения стоимости электричества и газа в стране.

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