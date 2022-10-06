Госдеп США захотел проконтролировать расходование помощи Украине

Госдепартамент США ищет компанию, которая оценит, как расходуются предоставленные Киеву со стороны Вашингтона средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявку дипведомства.

В документе указано, что Госдеп в поиске компании, которая способна проанализировать и оценить результаты помощи в размере $14,8 млрд и дополнительные одобренные суммы.

Компания, как указали в Госдепартаменте, должна будет ежеквартально отчитываться о результатах своей работы.

В сентябре Министерство финансов Украины сообщило, что с 24 февраля Киев получил почти $18 млрд помощи от международных партнеров.

Американская администрация регулярно предоставляет финансовую и военную помощь Киеву и уверяет, что поддержка будет продолжаться.

Однако в августе члены палаты представителей конгресса США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин раскритиковали поставки оружия на Украину, назвав большую часть помощи мошенничеством.