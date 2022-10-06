Читатели Breitbart призвали не тратиться на помощь Украине после данных о госдолге США

Читатели американского консервативного портала Breitbart на фоне новых данных по госдолгу США раскритиковали помощь Соединенных Штатов другим странам, включая Украину.

Как отмечает издание, по оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, дефицит бюджета за время президентства Джо Байдена увеличился почти на $5 трлн.

«Перестаньте тратить триллионы долларов на ерунду вроде «климатической справедливости» или отправлять миллиарды на Украину. Это при том, что наши ветераны живут в нищете», — написал пользователь DieselPower.

«Следите за деньгами. Их все больше и больше поступает все меньшему и меньшему количеству людей», — добавил Ikeknew.

«Подсчитано, что с тех пор, как «тормоз» Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики», — указала southernmom1.

Ранее сообщалось, что государственный долг США превысил $31 трлн впервые в истории. Так, по состоянию на 3 октября госдолг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в 31 трлн 123 млрд 887 млн 781 тыс. 401 доллар и 34 цента. Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится более $24 трлн.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам в связи с выросшим государственным долгом.