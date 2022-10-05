Сбербанк запустил бивалютный депозит рубль/юань для бизнеса

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке СберБизнес. Такой депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса.

«Мы считаем юань интересной и перспективной валютой. С точки зрения валютного курса юань — стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более $3 трлн международных резервов, что гарантирует дальнейшую стабильную динамику. Многие наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Уже сейчас объем бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке составляет более 3,5 млрд рублей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Бивалютный депозит дает повышенную доходность на свободные средства и может использоваться как альтернатива покупки/продажи валюты без взимания комиссии. Уровень получаемого дохода зависит от параметров депозита, в том числе курса и срока.

Ставка по бивалютному депозиту складывается из двух частей: стандартной ставки и дополнительной доходности в виде опционной премии, которая выплачивается независимо от того, конвертировался депозит или нет.

Минимальная сумма размещения бивалютного депозита — 50 тыс. рублей или 10 тыс. китайских юаней. Минимальный срок размещения — два рабочих дня.

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