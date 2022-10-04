OFAC: США не станут наказывать покупателей нефти из России за превышение потолка цен

США не будут наказывать вторичными санкциями покупателей российской нефти, которые приобретут сырье по цене выше предельной. Слова директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гакки приводит РБК.

«Мы не собираемся играть в игру «ага, попался!» Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции (по закупке российской нефти по цене выше предельной — «Газета.Ru»)», — заявила Гакки на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).

Однако в Министерстве финансов США ожидают, что американские поставщики услуг будут участвовать только в строго оговоренных сырьевых сделках. Эти соглашения должны подразумевать приобретение ресурсов по цене ниже или равной предельной. Нарушителям этих условий могут грозить штрафы со стороны OFAC.

4 октября агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США сообщило о намерении государств Большой семерки объявить о введении предельных цен на российскую нефть «в течение нескольких недель». О решении станет известно гораздо раньше 5 декабря — даты вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти морским путем.