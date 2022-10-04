Власти Франции приступили к национализации крупнейшей энергокомпании EDF

Правительство Франции официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление финансового регулятора страны (AMF).

«Французское государство официально запустило во вторник процесс ренационализации компании EDF», — говорится в сообщении AMF.

В настоящее время государство контролирует 84% акций корпорации. 4 октября было размещено публичное предложение по дальнейшему расширению госвлияния в управлении EDF с целью выкупить остальные 16% акций компании. Сумма сделки должна составить €9,7 млрд.

Сделка должна помочь властям европейской страны преодолеть негативные последствия от усиления энергетического кризиса в следующем году. Соглашение также поможет усилить роль ядерной энергетики во Франции в преддверии зимнего отопительного сезона, утверждает Le Figaro.

1 октября газета Handelsblatt сообщила о планах Франции и Германии создать единую европейскую платформу для закупок газа. Эта мера позволит снизить биржевые цены на поставки топлива в регион и сократить уровень конкуренции среди трейдеров. Париж и Берлин также выступили за оказание финансовой помощи наиболее пострадавшим от кризиса компаниям, в том числе энергоемким предприятиям.