В МЭА спрогнозировали сохранение газового кризиса в 2023 году

Ситуация с энергоносителями на глобальном рынке в 2023 году будет сложной на фоне снижения поставок из России. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Наш прогноз по глобальным газовым рынкам продолжает оставаться туманным. Все признаки указывают на то, что в 2023 году ситуация на рынках будет очень напряженной», — отметили в публикации.

По данным МЭА, спрос на природный газ в Европе упал, а закупки СПГ резко выросли. В будущем это может повлиять на объем газа, поступающего на рынок Азии.

Эксперты сошлись во мнении, что самым значимым для рынка будет то, как зима скажется на европейских потребителях. Из-за этого властям придется держать забор газа из хранилищ на минимуме, при этом поддерживая газоснабжение на должном уровне.

В начале октября в ежеквартальном отчете МЭА предупредили, что в феврале 2023 года хранилища газа в Европе могут опустеть до 5%. Подобный сценарий может быть вероятен, если поставки российского газа по трубам в регион полностью прекратятся.

До этого финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии в предстоящий зимний отопительный сезон. Для бесперебойного прохождения этого периода понадобятся дальнейшие меры экономии.