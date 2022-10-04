Lidovky: диверсия на «Северных потоках» уничтожила мечту ЕС о дешевых поставках газа

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Danish Defence Command/Reuters

После диверсий на «Северных потоках» риск ухудшения ситуации в Европе серьезно возрастает, а ситуация с газоснабжением окончательно разрушила мечту Евросоюза (ЕС) о дешевом топливе. Об этом пишет издание Lidovky.

После серии взрывов, которые разрушили морской газопровод «Северный поток», надежды на нормализацию цен на газ в Европе окончательно исчезли. При этом долгосрочные последствия у этого события будут отрицательными, так как цены на газ будут держаться на высоком уровне, отметили в публикации.

По данным издания, рынок практически никак не отреагировал на вывод из строя всех «Северных потоков». До этого «Северный поток» не поставлял газ уже месяц, поэтому рынок включал это в стоимость в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ситуация будет меняться в сторону роста цен.

По словам аналитика компании ХТВ Йиржи Тылечека, на рынке растет напряженность по поводу безопасности энергетической инфраструктуры. Речь идет о том, что если кто-то испортил трубопровод на дне моря, то сможет это сделать и на суше. В любом случае, Европе придется искать альтернативные варианты поставок, как и крупные источники газа.

2 октября обозреватель китайского госиздания The Global Times Сицзинь Ху заявил, что США получат наибольшую выгоду от разрушения «Северных потоков», при этом Вашингтон рискует опасно обострить противостояние с Российской Федерацией.

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