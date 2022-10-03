Вице-премьер Молдавии Спыну обвинил «Газпром» в нарушении контракта из-за сокращения поставок

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Российский энергохолдинг «Газпром» нарушает условия контракта на поставки газа в Молдавию, сокращая объемы суточного экспорта в республику. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TVR.

«На данный момент «Газпром» забронировал 70% из необходимого объема согласно контракту. Мы считаем, что «Газпром» не выполняет условия контракта. Согласно документу «Газпром» ответственен за бронирование и поставку полных объемов (газа — «Газета.Ru») согласно контракту», — отметил Спыну.

При этом власти Молдавии не исключают резкого сокращения поставок российского природного газа или даже к полной остановке импорта в обозримом будущем, уточнил он. В республике также запланировали сократить потребление топлива в зимний отопительный сезон на 15%.

2 октября правительство Молдавии решило создать резерв газа на случай чрезвычайных ситуаций в связи с возможным сокращением поставок газа в предстоящий отопительный сезон. Согласно документу, акционерное общество Energocom будет определено в качестве субъекта по созданию и обслуживанию резервов запасов природного газа в стране. При этом минимальный уровень запасов топлива должен быть не менее 22,8 млн кубометров.

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