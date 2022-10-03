Швейцария не поддержала передачу замороженных российских активов Украине

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Швейцария не поддержала идею передачи замороженных за рубежом российских активов Украине. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», — пояснил представитель ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине. В ходе видеовстречи с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии он заявил, что, если Берн сделал бы это, Украина «абсолютно справедливо» получила бы «возмещение за оккупацию украинских территорий».

В связи с началом спецоперации РФ на Украине Швейцария, как и ряд других стран ЕС, ввела санкции в отношении России. По данным швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO), к началу июля страна заблокировала российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд).

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