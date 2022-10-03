Большинство плавучих установок для хранения СПГ зафрахтовали на фоне энергокризиса

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Markus Schreiber/AP

В мире наблюдается дефицит плавучих установок для хранения сжиженного природного газа (СПГ) из-за их зафрахтованности на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в мире всего 48 судов для хранения СПГ. При этом 42 из них уже зафрахтованы на определенный срок. Кроме того, учитывая ограниченность предложения, стоимость фрахта резко выросла, а перевозки в Германию выросли в цене в два раза. Теперь стоимость перевозок составляет 200 тыс. в день.

В публикации указали, что спрос на поставки СПГ вырастет еще больше из-за повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом в 2021 году был избыток установок для хранения СПГ, а теперь на рынке сложился дефицит. Учитывая, что почти все они заняты, ситуация усложняется.

Аналитики посчитали, что ситуация на рынке не изменится в ближайшее время. Кроме того, переоборудование действующих судов может занять несколько лет, а создание новой установки потребует еще больше времени и средств. Учитывая, что спрос на плавучие установки в Европе находится на высоком уровне, а для развивающихся стран они станут практически недоступны.

В начале августа Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv сообщал, что американский танкер Capricorn Sun с нефтью впервые прибыл из Соединенных Штатов в порт Росток в Германии. Уточняется, что танкер, зафрахтованный британским концерном Shell, загрузил нефть у побережья Луизианы в США и разгрузился 3 августа в порту Росток в Германии. По оценкам аналитиков, судно перевозило около 570 тыс. баррелей нефти.

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