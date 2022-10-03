«Газпром» заявил о стабилизации давления в поврежденных нитках «Северных потоков»

«Газпром» заявил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из мест повреждений «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток — 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — сказано в сообщении.

Также холдинг отмечает, что сейчас проводится работа по снижению давления в нитке В газопровода «Северный поток — 2». Для этого откачивается находящийся в трубе природный газ.

«Газпром» добавил, что при решении о начале поставок по нитке В «Северного потока — 2» природный газ будет закачан в газопровод.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока нет понимания, в какие сроки можно восстановить участки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», где произошла утечка газа.

27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитках газопроводов системы «Северный поток» зафиксировали разрушения. В Дании и Германии тогда не исключили, что кто-то целенаправленно атаковал нитки «потоков».

В дальнейшем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что косвенные данные указывают на причастность западных стран ко взрывам на «Северных потоках».