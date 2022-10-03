Песков рассказал о масштабе работы по восстановлению поврежденных ниток «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания, в какие сроки можно восстановить участки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», где произошла утечка газа.

«Есть понимание, что нужно восстановить, есть понимание, что восстановить можно что угодно, но непонятно, на какое международное сотрудничество мы можем рассчитывать, учитывая истерическую позицию Запада в отношении нашей страны. Предстоит провести обследование этих районов и понять, что там внизу, что на дне, чтобы понять размеры бедствия», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга.

27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитках газопроводов системы «Северный поток» зафиксировали разрушения. В Дании и Германии тогда не исключили, что кто-то целенаправленно атаковал нитки «потоков».

Позднее стало известно, что Германия, Дания и Швеция собираются совместно расследовать ЧП на «Северных потоках».