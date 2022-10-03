Премьер Бельгии усомнился в дальнейшем прогрессе Европы

Премьер Бельгии Де Кроо: в прогресс Европы сложно верить на фоне рекордной инфляции

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что сложно верить в прогресс Европы на фоне рекордной инфляции, роста цен и трудностей в энергетической сфере. Его слова приводит газета Politico.

«Происходит массовый спад европейского процветания. В нынешней ситуации трудно поверить в прогресс, очень трудно добиться прогресса», — сказал Кроо.

В материале Politico отмечается, что на фоне нынешней ситуации, начавшейся после пандемии, экономического кризиса и проблем с мигрантами в Европе, среди населения растет поддержка крайне правых партий, которые постепенно становятся частью политического ландшафта.

Как отметила исследовательница из Университета Осло Катрин Торлейфссон, ультраправые силы «предлагают националистические, протекционистские решения глобализированных кризисов».

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли выразила беспокойство в связи с лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции.

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