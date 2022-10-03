В США обеспокоились возможной реакцией России на взрывы на «Северных потоках»

National Review: если США устроили взрывы на «Северном потоке», Россия может ответить

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Swedish Coast Guard/Reuters

Если будет доказано, что США имеют отношение к взрывам на обеих нитках газопровода «Северный поток», то президент России Владимир Путин может принять ответные меры. С таким мнением выступил обозреватель издания National Review Майкл Догерти.

По мнению журналиста, Россия сама не могла вывести из строя газопровод, поскольку в этом нет никакого смысла. Напротив, Москва бы хотела, чтобы у Европы осталась надежда на возобновление поставок топлива в прежних объемах.

Догерти отметил, что если все же США признают причастными к взрывам, то это усложнит их отношения с союзниками по НАТО, в частности с Германией, и может привести к ликвидации самого блока. Россия же может в таком случае увидеть в Соединенных Штатах полноправно воюющую сторону и начать атаковать американскую инфраструктуру, добавил автор статьи.

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию.

В дальнейшем директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность западных стран ко взрывам на «Северных потоках».

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