Handelsblatt: Германия подорвала свое положение сделками с Россией и Китаем

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Положение Германии было подорвано сделками с Россией и Китаем в плане поставок топлива и экспорта товаров. Об этом пишет Handelsblatt.

Успех экономики Германии в последние 20 лет был обусловлен сделками с Китаем и Россией. Например, соглашение с Россией обеспечило ФРГ дешевый газ, а сотрудничество с Китаем долгое время казалось экономически обоюдовыгодным. При этом немецкое правительство вытеснило из своего сознания стратегическую цель Пекина по завоеванию мировых рынков, отметили в публикации.

По мнению авторов статьи, в сделках с Китаем принцип взаимности привел Германию к тому, что стране придется расплачиваться за это, так как Китай собирается забрать доли немецкого рынка. В целом, все сделки с Россией и КНР были радужными, что привело к огромному самообману.

В издании добавили, что Германия должна уже сейчас готовиться к новой форме глобализации, чтобы противостоять влиянию России и Китая. Для этого необходимо вспомнить традиции немецкой внешней торговли, которые были забыты.

В середине сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на германских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые зависят от российской нефти, могут возникнуть сложности.

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