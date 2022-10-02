BFM TV: Россия сможет покончить с финансовой гегемонией США при помощи цифрового рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия сможет покончить с финансовой гегемонией США после того, как будет введен цифровой рубль. Об этом в эфире BFM TV заявила ведущая Од Керсулек.

«Главным образом цифровой рубль нужен для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнером России. Также введение цифрового рубля позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки», — отметила Керсулек.

По ее словам, при помощи цифрового рубля Россия сможет быстрее проводить операции, а также сможет нарастить их число.

Она добавила, что Россия в последнее время приняла меры по поддержке цифровых активов. Например, правила майнинга биткоинов стали мягче. Эти действия говорят о том, что в России стали в положительном ключе рассматривать цифровые активы.

25 сентября президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что сотрудничество Ирана с Россией, Китаем и странами Центральной Азии может позволить этой стране преодолеть влияние санкций США. Президент Ирана также выразил надежду на построение нового миропорядка, в котором не будет места гегемонии одной силы и ущемления интересов многих народов.

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