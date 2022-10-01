Фондовые рынки в США обвалились почти на 10% впервые за более чем два года

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«Газета.Ru»

Акции на конец сентября на фондовых рынках в США упали на 9,3%, что стало худшим с марта 2020 года показателем. Об этом сообщает AP News.

Базовый индекс в США завершил сентябрь с падением на 9,3%, при этом показатель падает уже три квартала подряд. Кроме того, текущий результат является худшим с марта 2020 года, когда была в разгаре пандемия коронавируса, отметили в публикации.

По данным издания, основная причина того, что фондовые рынки не сдаются и продолжают бороться – страх перед возможной рецессией, когда ключевые ставки растут по всему миру в надежде сдержать инфляцию.

В публикации также добавили, что на глобальные рынки влияют и другие проблемы, в частности противостояние Европы и России. Кроме того, неосторожный план Британии по снижению налогов также заставил рынки облигаций уйти в минус из-за опасений по росту инфляции.

28 сентября CNBC со ссылкой на статистические данные Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщил, что падение фондовых рынков лишило домохозяйства США более $9 трлн. Объемы вложений американцев в корпоративные акции и ценные бумаги взаимных фондов с начала 2022 года упали с $42 трлн до $33 трлн.

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