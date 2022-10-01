«Нафтогаз» предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне нужно полностью отказаться от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором. Об этом сообщает украинское издание «Укринформ».

«Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», — сказал он.

Витренко указал, что в городе Житомир идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF (refuse derived fuel — твердое вторичное топливо) и щепе. По его словам, их общая мощность будет составлять 50 мегаватт. Глава «Нафтогаза» считает, что выгоднее сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ.

Он подчеркнул, что для этого привлекаются средства от международных партнеров.

«Такие проекты помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца», — рассказал Витренко.

Ранее аналитик Energy Aspects Амриту Сен в интервью агентству Bloomberg заявила, что энергетический кризис в Европе может не закончиться до конца 2023 года, несмотря на выделение властями ЕС экстренной экономической помощи на смягчение роста цен на сырье.