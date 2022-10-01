Страны ОПЕК+ впервые с марта 2020 года проведут очную встречу

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ впервые с марта 2020 года проведут очную встречу. Переговоры пройдут в Вене 5 октября, передает ТАСС.

Отмечается, что сначала пройдет заседание министерского мониторингового комитета, после — встреча министров стран ОПЕК+.

В последний раз страны ОПЕК+ проводили очную встречу в марте 2020 года. После этого все заседания альянса проходили в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы обеспечения стабильности на глобальном нефтяном рынке.

Отмечается, что обе стороны «дали высокую оценку» усилиям в рамках ОПЕК+ подтвердили намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей.