Президент Азербайджана: Баку удвоит поставки газа в Европу

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РИА «Новости»

В ближайшие несколько лет Азербайджан в два раза увеличит поставки газа в европейские страны в рамках подписанного ранее между Евросоюзом (ЕС) и Баку меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, написало агентство Trend.

«Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Новая диверсифицированная газотранспортная инфраструктура позволяет нам поставлять природный газ во многие страны мира», — сказал глава республики.

В начале сентября Алиев сообщил о планах Баку удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Затем президент Азербайджана заявил, что его страна не ставит перед собой цель конкурировать с Москвой на газовом рынке Европы.

На прошлой неделе пресс-служба МИД Туркмении сообщила о намерении Ашхабада расширять сотрудничество с ЕС в экономике, экологии, энергетике и гуманитарно-культурной сфере.

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