Минфин России исполнил в рублях обязательства по евробондам на $319,3 млн

Минфин России сообщил об исполнении в рублях обязательств по евробондам на $319,3 млн с окончательным сроком погашения в 2030 году. Об этом

говорится на сайте министерства.

Отмечается, что, согласно указу президента РФ от 22 июня 2022 года, «средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 18,3 млрд руб. (эквивалент 319,3 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям».

Ранее сообщалось, что Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонов по евробондам в рублях по новым правилам.

Речь о выплате купонов по евробондам «Россия-2023» и «Россия-2043». Поясняется, что выплаты произведены в общей сумме 7 млрд руб.

В июне Минфин России объявил о новой схеме, по которой будут проводиться операции по внешнему госдолгу страны.