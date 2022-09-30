Минэнерго ЕС обсудят помощь населению и бизнесу при росте цен на энергию

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Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что министры стран Евросоюза, курирующие вопросы энергетики, обсудят на заседании в Брюсселе 30 сентября меры помощи населению и промышленности при резком росте цен на энергоресурсы. Его слова перед встречей передает РИА «Новости».

«У нас на столе три конкретных вопроса для обсуждения: меры для снижения потребления электроэнергии, ограничение цен у производителей энергии из дешевых источников, каковыми сейчас являются атом и возобновляемые источники, и солидарный взнос из прибылей производителей энергии из фосильных источников», — сообщил Сикела.

По его словам, все намечаемые меры должны быть утверждены, а их реализация начнется в ближайшее время.

Ранее чешский министр анонсировал внеочередное заседание в связи с высокими ценами на энергию. Он подчеркнул, что домохозяйствам и бизнесу помощь требуется конкретно сейчас.

Газета Politico также писала, что страны Евросоюза обеспокоены тем, что Еврокомиссия все еще не выступила с конкретными предложениями по установлению лимита цен на импортируемый природный газ.

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