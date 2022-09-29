Центробанк РФ еще на полгода продлил ограничения по выводу денег за рубеж для физлиц

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский Центробанк еще на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — продлил ограничение для физических лиц по выводу денег за границу. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж. Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что россияне и граждане дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс.

В июне сообщалось, что Центробанк втрое поднял лимит на зарубежные переводы для россиян. Тогда физическим лицам разрешили отправлять за границу до $150 тыс. в месяц.

Ранее 29 сентября пресс-служба российского Центробанка сообщила, что регулятор еще на шесть месяцев продлил ограничение на переводы за границу денег нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

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