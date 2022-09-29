Банк России понизил курс доллара на 30 сентября до 57,41 рублей, евро — до 55,41 рублей

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Российский Центробанк установил на 30 сентября 2022 года официальный курс американского доллара на уровне 57,413 рублей, что на 1 рубль 3,55 копейки ниже предыдущего показателя. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Официальный курс европейской валюты понизили на 31,68 копейки, до 55,4064 рублей.

По данным на 17:55 (по мск), курс доллара на Московской бирже торговался на уровне 56,95 рублей, евро — по 55,31 рублей.

Ранее 29 сентября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что если западные страны введут антироссийские санкции в отношении «Национального Клирингового Центра», то торговля долларами и евро на бирже станет невозможной.

Накануне пресс-служба министерства экономического развития России представила прогноз социально-экономического развития на 2023 — 2025 годы. Согласно его деталям, курс доллара окрепнет до 66 рублей уже к декабрю 2022 года. Согласно оценкам Минэкономразвития, к концу года по сравнению с сентябрем курс рубля потеряет к американской валюте около 8%.

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