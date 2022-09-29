ЦБ выявил новую уловку банков по навязыванию страховок

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Центробанк России выявил новую недобросовестную практику у некоторых финансовых организаций при дистанционном обслуживании. Банки стали использовать кнопку «Далее», чтобы получить при оформлении заявки на кредит согласие клиента на дополнительную услугу, включая различные виды страхования, приводят слова замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Сергея Колганова «Известия».

Банки навязывают желающим оформить кредит прежде всего услуги по страхованию жизни и здоровья, отметил Колганов в ходе выступления на банковском форуме в Казани.

«Такая уловка — прямое нарушение 353-ФЗ (закон о потребкредите. — «Газета.Ru»), где предусмотрено требование о получении согласия клиента», — заявил Колганов.

Если клиент нажимает кнопку «Далее», это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие, уточнил он.

«Для принятия той или иной дополнительной услуги потребитель должен выразить волеизъявление. Для этого он должен ознакомиться с содержанием этой услуги, а потом согласиться или отказаться. Если он просто нажимает на кнопку «Далее», то это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие», — заключил Колганов.

28 сентября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что у регулятора в настоящее время нет возможностей для смягчения лимита по снятию долларов и евро со счетов граждан. В условиях международных санкций это сделать невозможно. По этой причине ЦБ продлил лимит на снятие валюты до 9 марта 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть