ЦБ выявил новую уловку банков по навязыванию страховок

Центробанк России выявил новую недобросовестную практику у некоторых финансовых организаций при дистанционном обслуживании. Банки стали использовать кнопку «Далее», чтобы получить при оформлении заявки на кредит согласие клиента на дополнительную услугу, включая различные виды страхования, приводят слова замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Сергея Колганова «Известия».

Банки навязывают желающим оформить кредит прежде всего услуги по страхованию жизни и здоровья, отметил Колганов в ходе выступления на банковском форуме в Казани.

«Такая уловка — прямое нарушение 353-ФЗ (закон о потребкредите. — «Газета.Ru»), где предусмотрено требование о получении согласия клиента», — заявил Колганов.

Если клиент нажимает кнопку «Далее», это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие, уточнил он.

«Для принятия той или иной дополнительной услуги потребитель должен выразить волеизъявление. Для этого он должен ознакомиться с содержанием этой услуги, а потом согласиться или отказаться. Если он просто нажимает на кнопку «Далее», то это не является осознанным потребителем действием, которым он подтверждает согласие», — заключил Колганов.

28 сентября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что у регулятора в настоящее время нет возможностей для смягчения лимита по снятию долларов и евро со счетов граждан. В условиях международных санкций это сделать невозможно. По этой причине ЦБ продлил лимит на снятие валюты до 9 марта 2023 года.