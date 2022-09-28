Процедуру банкротства российской «дочки» Google приостановили из-за неуплаты штрафа

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Global Look Press

Введение начальной процедуры банкротства в отношении российского подразделения Google — ООО «Гугл» — приостановлено. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

«Это связано с неуплатой американской IT-компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное неудаление противоправной информации», — назвали в Роскомнадзоре причину.

12 сентября Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление дочерней компании Google в России — ООО «Гугл» — о собственном банкротстве, а также ввел в этой организации начальную процедуру банкротства – наблюдение.

18 июля Мировой суд Таганского района Москвы назначил Google административный штраф в размере 21 млрд 77 млн рублей. Причиной стало систематическое неудаление компанией запрещенной в России информации.

В мае суд арестовал активы Google на 1,5 млрд руб. по заявлению телеканалов «360», RT и НТВ за блокировку их аккаунтов на платформе YouTube, принадлежащей компании.

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