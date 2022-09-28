Депутат Аксаков: члены семей мобилизованных смогут оформить каникулы на свои кредиты

Члены семьи мобилизованных по новому закону о кредитных каникулах могут оформить отсрочку платежей в том числе и на собственные кредиты, объяснил «Газете.Ru» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Ранее вечером 28 сентября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации.

«Жена и другие члены семьи могут оформить кредитные каникулы на собственные кредиты. Каникулы действуют на время специальной военной операции, увеличенное на 30 дней. В законопроекте, принятом в третьем чтении, предусмотрено такое право для них. То есть они могут оформить каникулы на свои кредиты, каникулы предоставляются не только мобилизованным, но и членам их семей», — рассказал Аксаков.

В рамках кредитных каникул можно будет полностью приостановить исполнение обязательств или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определяет заемщик. Однако он не должен превышать срок военной службы мобилизованного (или срок участия в военной операции для войск нацгвардии) плюс 30 дней.

При этом закон распространяется только на те кредиты, которые были взяты до объявления о частичной мобилизации. То есть, под него не попадают займы, оформленные после 21 сентября 2022 года.

Накануне президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил, почему банки не хотят полностью прощать кредиты мобилизованным. Если финансовые организации начнут делать это, они могут быстро обанкротиться, сказал глава АРБ.