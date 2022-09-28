WSJ: администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России

Администрация американского президента Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, новые антироссийские санкции могут затронуть платёжную систему «Мир», Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий. Также в качестве мер рассматривается отключение новых российских банков от системы платежей SWIFT, расширение экспортного контроля и санкции против госкомпаний.

«Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloombeg сообщало, что ЕС хочет запретить экспорт нефти из России выше определенного ценового порога.