Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара до 66 рублей к концу 2022 года

Министерство экономического развития России представило прогноз социально-экономического развития на 2023–2025 годы. Согласно его деталям, курс доллара окрепнет до 66 рублей уже к декабрю 2022-го, сообщают «Ведомости».

«В сентябре, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, средний курс составит 61,1 рубля, в октябре — 62,7 рубля, в ноябре — 64,4 рубля, в декабре — 66,2 рубля», — говорится в прогнозе ведомства.

Согласно оценкам Минэкономразвития, к концу года по сравнению с сентябрем курс рубля потеряет к американской валюте около 8%. При этом в 2023 года тенденция ослабления национальной валюты продолжится.

«В 2023 году прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 рубля за доллар. Курс американской валюты будет повышаться постепенно. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 рубля», — утверждается в расчетах Минэка.

В последующие годы курс доллара окрепнет до 70,9 рубля в 2024 году и до 72,2 рубля в 2025-м, прогнозируют в ведомстве.

28 сентября первый заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что для изменения лимитов по снятию валюты со счетов граждан необходимо снятие финансовых и экономических западных санкций. По этой причине регулятор продлил действие ограничений по обналичиванию долларов и евро до 9 марта 2023 года.