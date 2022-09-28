Die Welt: введение потолка цен на газ из России приведет ФРГ к зависимости от поставщиков

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Попытки ввести предельные цены на газ из России могут привести к опасным последствиям для Германии и Европы в виде зависимости от поставщиков топлива. Об этом написал один из авторов газеты Die Welt Томас Штраубхаар.

«Игроки рыночной экономики, заточенные в первую очередь на получение прибыли, не будут играть по правилам, установленным политиками, и, вероятнее всего, воспользуются в этом случае положением Германии», — отметил Штраубхаар.

По его словам, ценовой тормоз является самой худшей идеей из всех возможных. Речь идет о том, что введение подобной меры останавливает действие ценового механизма, который является фундаментом рыночной экономики.

Он добавил, что проблемы, связанные с ростом цен на газ, необходимо решать за счет поддержки доходов физлиц. Однако отключающие ценовой механизм на рынке будут наказаны огромными экономическими искажениями.

26 сентября агентство Reuters сообщило, что несколько стран Евросоюза (ЕС) попросят Еврокомиссию (ЕК) разработать меры по введению ограничения цен на оптовые сделки с газом. По данным агентства, подписать данное обращение к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон планируют около 10 стран Евросоюза.

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