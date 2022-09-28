Немецкие ВМС занялись расследованием ЧП на «Северных потоках»

close
100%
Ritzau Scanpix/Reuters

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие ВМС принимают участие в расследовании инцидента на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток — 2», передает Reuters.

Она подчеркнула, что ситуация должна быть прояснена, а виновные — быстро установлены.

Ламбрехт также указала на то, что произошедшее является саботажем.

«Предполагаемый саботаж трубопроводов в Балтийском море — еще одно напоминание о том, что мы зависим от критически важной инфраструктуры, в том числе и под водой», — сказала министр.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями.

В настоящее время оба трубопровода не функционируют, однако они были заполнены газом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть