Sky News: цены на продукты в Британии растут рекордными темпами

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В сентябре стоимость продуктов в Британии выросла на рекордные 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Ретейлеры борются с огромным давлением из-за слабого фунта стерлингов, роста счетов за электроэнергию и мировых цен на сырье», — отметила исполнительный директор британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон.

По ее словам ситуацию усложняют большие транспортные расходы, жесткий рынок труда и бремя госрасходов.

По данным телеканала, особенно сильно цены выросли на корма для животных, удобрения и растительное масло. Однако жаркая погода летом привела к тому, что цены на некоторые фрукты и овощи уменьшились.

26 сентября газета The Times со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании KPMG писала, что жители Великобритании потратили половину своих сбережений из-за роста цен. По информации газеты, британское домохозяйство тратит в месяц на оплату продуктов питания, электроэнергии и взносов по ипотеке на 145,5 фунта больше, чем в прошлом году.

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