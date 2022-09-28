СМИ: в России выросли цены на товары для мобилизованных

«Известия»: цены на товары для мобилизованных выросли на 10–20% после 21 сентября

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Радий Хабиров/VK

В России на 10–20% выросли цены на ряд товаров для мобилизованных и добровольцев, в том числе спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов и других представителей рынка.

Как отмечает издание, после 21 сентября в России заметно повысился спрос и цены на продукцию первой необходимости. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил в ФАС и Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить обоснованность повышения цен.

На Wildberries комплект флисового белья в данный момент продается по цене в 1,6 тыс. руб., на прошлой неделе он был на 20% дешевле, указывает издание. Еще одно белье с шерстью мериноса продается за 3,8 тыс. руб. — неделей ранее он стоил на 40% меньше. При этом в категории фонариков есть подорожавшая продукция и, наоборот, подешевевшая. Цены на батарейки и грелки также упали на этой неделе.

Эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова подтвердила изданию рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на иные товары.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова также отмечает повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости.

Жалобы на рост цен после объявления мобилизации в стране поступают регулярно после 21 сентября, рассказал депутат законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виталий Перетолчин. По его словам, продавцы винят во всем поставщиков, которые резко подняли цены.

Как указал генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин, высокий спрос на перечисленные товары обеспечивают остро реагирующие на любые события люди. В результате массового спроса образуется дефицит определенных товаров, которые не были рассчитаны на это, добавил он.

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Мобилизация в России
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