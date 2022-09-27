Минфин предложил поднять минимальные цены на водку и коньяк

В Минфине предложили повысить минимальную стоимость алкоголя, который крепче 28% с 1 января 2023 года. Соответствующий проект приказа был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В документе указали, что водка подорожает на 7,7% и вырастет в цене с 261 рубля до 281 рубля. Бренди вырастет в цене на 7,8%, с 348 рублей до 375 рублей. Коньяк будет стоить 517 рублей (ранее 480 рублей) и подорожает на 7,7%.

Там также указали, что с 2023 года минимальная отпускная цена на водку объемом 0,5 л устанавливается на уровне 229 рублей. Оптовая же цена составляет 238 рублей, поднявшись всего на 16 рублей.

22 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) писал, что ассортимент импортных алкогольных напитков в федеральных сетях за июнь — август сократился на 40–95% год к году. В ближайшие три месяца показатель может уменьшиться еще на 40–50%. Отмечается, что снижение поставок алкоголя произошло после начала спецоперации на Украине и введения санкций в отношении России.