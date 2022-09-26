Глава «Росатома» обсудил с главой МИД Венгрии проект атомной станции «Пакш-2»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил проект атомной станции (АЭС) «Пакш-2». Стороны отметили важность перехода в фазу непосредственного сооружения объекта после получения основных лицензий на строительство, приводит слова пресс-службы «Росатома» РИА «Новости».

«Стороны отметили важность перехода проекта АЭС «Пакш-2» в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце августа текущего года, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство станции в рамках согласованного графика», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Стороны также договорились продолжать совместную работу для достижения общей цели — строительства и ввода в эксплуатацию атомных блоков АЭС «Пакш-2». В то же время уже начата работа по ряду пунктов проекта, пояснили в пресс-службе «Росатома».

«В настоящее время на стройплощадке ведется подготовка для начала работ по укреплению грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы (ПФЗ), разрабатывается котлован под будущие атомные блоки, строятся объекты строительно-монтажной базы и вспомогательные объекты», — заключили в пресс-службе российской корпорации.

24 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна никогда не поддержит возможные санкции Евросоюза против «Газпрома» и «Росатома». Это обусловлено важностью этих компаний с точки зрения энергетических поставок. В противном случае, пояснил он, подобные меры станут угрозой для суверенитета Венгрии.