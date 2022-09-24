«Ъ»: украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных Российской Федерации стран работать с платежной системой «Мир» начали масштабную хакерскую атаку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что злоумышленники генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов для того, чтобы вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подчеркнули, что данный вопрос находится в компетенции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и ЦБ.

Источник издания в одной из профильных компаний подчеркнул, что в существующей ситуации можно ожидать, что хакерам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему «Мир». Он отметил, что эти риски более чем реальны. По словам собеседника издания, в случае подобного исхода, может произойти полный отказ эквайринга карт, который продолжится до нескольких часов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытое совещание с главами Минфина и Центробанка, а также руководителями ведущих турецких банков, по вопросу использования в республике российской платежной системы «Мир».

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