Правительство планирует увеличить предельную базу страховых взносов до 1,92 млн рублей

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С 2023 года власти планируют увеличить предельную базу страховых взносов до 1,92 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

По информации издания, предельная величина базы для начисления страховых взносов, которую с 2023 года работодатели будут выплачивать единым платежом, составит 1,917 млн рублей. В настоящее время этот показатель равен 1,565 млн рублей для Пенсионного фонда и 1,032 млн рублей для Фонда социального страхования.

С 2023 года Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФ) объединят в единый Социальный фонд. Работодатели будут платить и пенсионные взносы, и платежи на социальное и медицинское страхование в прежнем размере, который составляет 30% от фонда оплаты труда, но платеж будет единым.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщал, что осенью представят систему соцстрахования для самозанятых.

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