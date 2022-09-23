Курс фунта стерлингов опустился до минимума с 1985 года на новостях о сокращении налогов

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Стоимость официальной валюты Великобритании опустилась ниже психологически важной отметки в $1,1, обновив минимум с 1985 года. Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com.

Это случилось после того, как правительство Соединенного Королевства объявило о планах по сокращению налогов в стране.

В 15:37 (17:37 мск) курс фунта стерлингов опустился до $1,0909. К 20:50 (мск) £1 стоил $1,08. С начала года курс британской валюты подешевел относительно доллара на 18,5%.

На этой неделе сообщалось, что стоимость фунта стерлингов относительно американского доллара достигла минимума с 1985 года, то есть за 37 лет.

Ранее 23 сентября глава Минфина Великобритании Квази Квартенг сообщил, что ведомство намерено к 6 ноября отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%.

Кроме того, в Соединенном Королевстве с 23 сентября не будут взымать гербовый сбор на покупку жилья при стоимости дома, не превышающей £250 тыс.

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