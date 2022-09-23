Yeni Şafak: авиарейсы из России на Северный Кипр стартуют в ноябре

Авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье стартуют в ноябре, они будут следовать из Москвы ежедневно. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Отмечается, что премьер-министр ТРСК Унал Устель, министр туризма Фикри Атаоглу и министр транспорта Эрхан Арыкли приложили все усилия для обеспечения рейсов между РФ и Северным Кипром.

По данным газеты, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет присутствовать на первом рейсе.

Ранее CNN Turk сообщало, что в ноябре могут стартовать прямые авиарейсы из России на Северный Кипр. Однако посольство РФ опровергло информацию о переговорах по прямым авиасообщениям между РФ и регионом.

Накануне лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что одна из российских частных компаний подала заявку на полеты на Северный Кипр.