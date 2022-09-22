Моисеев: ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах

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Заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах. Его слова на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» передает РИА «Новости».

«Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчеты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части», — сказал Моисеев.

Он уточнил, что проект описывает способы приобретения криптовалюты, возможные действия с ней и то, «как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах».

В начале сентября Моисеев сообщал, что Минфин и Центробанк рассматривают возможную легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку в настоящих условиях обойтись без них невозможно. В министерстве также отмечали, что россиянам нужно иметь возможность заводить криптокошельки на территории России.

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