Моисеев: ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах

Заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах. Его слова на XIX Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» передает РИА «Новости».

«Как вы слышали, Центральный банк также считает, что трансграничные расчеты в криптовалюте допустимы. Сейчас у нас на выходе в целом согласованный уже с Центральным банком законопроект в этой части», — сказал Моисеев.

Он уточнил, что проект описывает способы приобретения криптовалюты, возможные действия с ней и то, «как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах».

В начале сентября Моисеев сообщал, что Минфин и Центробанк рассматривают возможную легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку в настоящих условиях обойтись без них невозможно. В министерстве также отмечали, что россиянам нужно иметь возможность заводить криптокошельки на территории России.