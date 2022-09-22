Экс-зампред ЦБ спрогнозировал курс доллара к концу года

Глава рейтингового агентства АКРА и бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов предположил в беседе с «Известиями», что курс к концу этого года будет 70 рублей за доллар.

Он ожидает, что процентные ставки розничных депозитов закрепятся на уровне 6–6,5%.

«Вторая половина года будет у сектора прибыльной, потому что ключевые показатели, скорее всего, не покажут серьезной волатильности. К концу года мы ожидаем валютный курс примерно 70 рублей за доллар, процентные ставки розничных депозитов — около 6–6,5% годовых», — сказал Сухов.

Экс-зампред ЦБ также предположил, что более 80% банков по итогам года могут стать прибыльными.

В то же время Сухов допустил, что около 50 банков в ближайшие полтора года уйдут с российского рынка.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укрепление американской валюты ухудшает перспективы мировой экономики. Он отметил, что крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию и не дает расти экономикам развивающихся стран.